Législatives : plus de trente maires nouvellement élus députés

Elections législatives

Publié le 21/06/2022 • Par La Rédaction • dans : France

Si la plupart des maires de grandes villes et autres villes moyennes avaient décidé de passer leur tour aux législatives 2022 et y promouvoir leurs adjoints ou collaborateurs, d’autres édiles légèrement moins médiatiques ont su saisir leur chance pour faire leur entrée à l’Assemblée nationale.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

De Véronique Besse à Alexandre Vincendet en passant par Dominique Faure, David Taupiac ou Roger Vicot, ils sont 34 selon les premiers décomptes du Courrier des Maires à devoir abandonner leur écharpe d’élu local.

Chercheront-ils à défendre des sujets leur tenant à cœur autour de l’aménagement du territoire, de la décentralisation ou des ruralités, une fois assis sur les bancs du Palais-Bourbon ? Siègeront-ils à la délégation en charge des collectivités pour tenter de reconstruire des ponts entre le pouvoir national et les élus locaux ? Tout reste à écrire dans cette législature pour le moins incertaine.

Alors que les élections législatives 2022 ont fait un perdant sûr – le camp présidentiel, pris en tenaille entre la Nupes et le RN –, sans désigner de vainqueurs haut-la-main, les maires candidats ont, eux aussi, connu des sorts divers. Sans que les 34 dont le nom soit sorti en tête des urnes aient forcément la tête à la fête eux non plus.

Loi sur le non-cumul des mandats oblige, Karl Olive, David Valence ou Nicolas Sansu devront en effet rendre leurs tabliers de maires s’ils veulent siéger au Palais-Bourbon, sans certitude absolue sur leurs capacités à contrôler correctement l’action du… Lire la suite sur Le Courrier des maires