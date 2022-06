PETITE ENFANCE

Les Référents santé et accueil inclusif, obligatoires dans les crèches dès septembre 2022

Publié le 21/06/2022

A partir du 1er septembre 2022, l’ensemble des crèches françaises devront être dotées d’un Référent santé et accueil inclusif. La Fédération Française des Entreprises de Crèches et l’Association nationale des puéricultrices diplomées et des étudiants ont signé un partenariat pour accompagner cette mise en œuvre.

