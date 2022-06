Quand les fournitures scolaires polluent l’air des classes

Patrimoine

Publié le 23/06/2022 • Par Jean-Paul Stéphant, ingénieur en chef ER • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Certains matériaux constituant les bâtiments scolaires polluent l’air ambiant. Une fois ces sources traitées, comment aller plus loin ? Une récente étude révèle que les fournitures scolaires sont elles aussi responsables de certaines émissions de composés organiques volatiles.

La qualité de l’air intérieur des bâtiments est depuis peu surveillée et les composants utilisés pour la construction sont désormais plus respectueux de notre environnement respirable. Mais, parmi les causes de pollution de l’air, il y a aussi ce qui est importé dans les locaux par les occupants et ces éléments ne sont pas innocents.

Ainsi, les trousses et les cartables sont bien souvent réalisés en matière plastique. Or, ce matériau dégage des solvants tout au long de sa vie, et ce n’est qu’un exemple. De nombreux produits et ustensiles contiennent des produits nocifs pour la santé des adultes et des enfants. Ils peuvent se transmettre par ingestion, voie oculaire, inhalation ou encore contact cutané.

Des composants nocifs

La liste des fournitures scolaires varie selon les écoles et les ...