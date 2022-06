Mougins suit le déploiement de la fibre à la trace

La commune des Alpes-Maritimes propose à ses administrés une carte très détaillée de l’avancement de l’installation de la fibre, en croisant ses informations avec celles d’Orange. Travail de fourmi qui permet de mieux surmonter les difficultés.

La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) le reconnaît, par la voix de Mireille Bonnin, conseillère technique : « L’initiative de la ville de Mougins est à notre connaissance assez exceptionnelle car les déploiements et leur représentation cartographique se font à l’échelle supra-communale. Si l’échelle cadastrale est utilisée dans d’autres cartographies, l’information du niveau d’éligibilité est remarquable, notamment par sa fraîcheur et surtout le recensement et le décompte des situations bloquées ».

Pour mieux suivre le déploiement de la fibre ...