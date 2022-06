Malgré les alertes, la dégradation des ponts se poursuit

Infrastructures de transports

Publié le 20/06/2022

C’est la conclusion d’un rapport publié le 16 juin 2022 par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Un droit de suite au constat alarmant qu’elle avait dressé, il y a trois ans. Pourtant l’État a mis en œuvre plusieurs mesures préconisées à l’époque, mais l’effort consenti, notamment financier, n’est pas à la hauteur de ce « chantier du siècle ».

Le pont de la Fonderie, qui relie le centre-ville de Caen à la presqu’île, est fermé, depuis le 13 juin 2022 et pour plusieurs mois. À Rouen, c’est le Pont Mathilde emprunté par 70 000 automobilistes chaque jour, qui est en travaux depuis la mi-juin, avec trois voies circulées sur six. Pour préserver l’état du pont des Bonnes Gens, un ouvrage de franchissement du canal du Rhône au Rhin, la ville de Mulhouse va y interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, à partir du 4 juillet prochain. De multiples fermetures ou restrictions de circulation sur des ponts sont annoncées un peu partout en France cet été. Et ce n’est pas surprenant car la dégradation de ces ouvrages se poursuit, alerte le Sénat dans un rapport rendu public le 16 juin 2022 (1).