Comment l’Europe améliore la prévention des risques naturels dans les territoires ?

L’Union européenne réagit efficacement désormais en cas de catastrophe majeure. Elle dispose pour cela d’un outil dédié à ces interventions: son mécanisme de protection civile, qui contribue à améliorer les outils nationaux de prévention et à débloquer des fonds en cas d’urgence. Mais pour permettre aux territoires de mieux se protéger, le FEDER peut également être mobilisé !

Avec son patrimoine naturel remarquable, riche de hautes montagnes, de vastes forêts, de grands fleuves ou d’espaces maritimes emblématiques, l’Europe est fortement soumise aux conséquences du changement climatique. Ces dernières années, elle a subi de nombreuses catastrophes naturelles aux bilans souvent désastreux, nécessitant une intervention rapide des pouvoirs publics à la fois pour gérer l’urgence, puis pour remettre en état les zones parfois dévastées. Entre 1980 et 2017, les catastrophes naturelles ont coûté à l’UE plus de 90 000 vies humaines et plus de 500 milliards d’euros de pertes économiques.

L’UE dispose de nombreux outils pour accompagner les territoires en proie à ces catastrophes. Elle propose d’agir d’abord en prévention, avec le mécanisme de protection civile de l’UE. Ce dernier exige des États qu’ils développent leurs capacités à se prémunir des différents risques, notamment en renforçant la formation et le partage de connaissances, mais il permet aussi d’activer une réserve de ressources et de bénéficier d’un centre de coordination de la réaction d’urgence. Depuis sa création en 2001, il a été activé plus de 400 fois, aussi bien pour accompagner l’afflux massif d’Ukrainiens dans les États européens ou pour pallier les effets de la crise sanitaire, à la suite de la pandémie de Covid-19, que pour aider les territoires touchés par les incendies, les inondations ou les tremblements de terre.

Un dispositif innovant pour alerter les populations en danger

Récemment, le mécanisme a permis de tester auprès des populations du bassin industriel de Berre, près de Marseille, un dispositif d’alerte qui permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger. Fr-Alert permet aussi de les informer des comportements à adopter pour se protéger. Ce service était testé dans le cadre d’un exercice européen de grande ampleur : le scénario retenu prévoyait la survenance d’un événement climatique majeur, entraînant des incidents en cascade dont les conséquences étaient susceptibles d’exposer la population, les infrastructures et l’environnement à des risques majeurs.

Aux côtés du SDIS des Bouches-du-Rhône, du Bataillon de marins-pompiers de Marseille et de deux unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile, quatre pays européens ont participé aux différentes manœuvres sur le terrain. L’exercice a permis à chacun, services de l’État, collectivités locales et entreprises, de tester la mobilisation de leurs moyens ainsi que la mise en œuvre de leurs plans de gestion de crise. Cet exercice est également conçu pour intégrer le citoyen comme acteur à part entière de la chaîne de secours, nécessitant qu’il soit alerté au bon moment, informé de l’évolution de la situation et sensibilisé aux bons comportements à adopter pour rester en sécurité.

Le FEDER pour des projets ciblés sur des problématiques identifiées

En s’appuyant sur le Fonds européen de développement régional (FEDER), les collectivités territoriales peuvent aussi se prémunir contre les conséquences des catastrophes naturelles. Les pouvoirs publics du bassin de la Loire ont ainsi bénéficié de 143 000 euros pour élaborer un outil gratuit d’autodiagnostic afin d’aider les entreprises et les exploitations agricoles à s’informer sur le risque inondation et à mieux protéger leur activité. Dans les Pyrénées, plusieurs collectivités de part et d’autre de la frontière ont ainsi travaillé ensemble à sécuriser les usagers des chemins et routes de montagne face aux risques d’avalanche, de glissements de terrain, d’érosion ou de foudre. Ce projet construit en deux phases a obtenu plus de 5 millions d’euros de financement du FEDER.

