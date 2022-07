Communes littorales : les municipalités de Haute-Corse touchent davantage de DGF

indicateurs

Publié le 13/07/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances

La moyenne par habitant de la dotation globale de fonctionnement versée aux communes considérées en zone littorale est très hétérogène. Entre 2014 et 2021, seule les communes de Haute-Corse ont vu leur DGF par habitant croître. (3/3)

Avec 11,52 euros par habitant d’évolution entre 2014 et 2021, les communes corses enregistrent la meilleure évolution de leur dotation globale de fonctionnement. Grâce aux données de la DGCL , nous avons mesuré l’évolution de DGF par habitant sur ces 7 ans dans les communes du littoral(1) se trouvant dans des départements en bord de mer.

Le fait d’être classé en tant que commune littorale, c’est à dire riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d’eau de plus de 1000 hectares, n’est pas un critère entrant en compte dans le calcul de la DGF . Mais ces communes sont souvent des communes touristiques, avec un nombre important de résidences secondaires, autant de critères avantageux pour la DGF .

En sept ans, les villes littorales de Haute-Corse ont obtenu en moyenne 11,52 euros supplémentaire par habitant. Certes, l’augmentation est minime, mais elle représente la seule hausse du territoire français. Les communes du bord de mer en Corse-du-Sud perdent en moyenne seulement 19,16 euros par habitant et font partie des territoires les moins touchés par cette baisse de DGF.

Si les municipalités littorales de Corse ont été moins impactées par cette baisse des dotations, les résidents des communes littorales du Var recensent la plus importante baisse avec 168,24 euros en moins. Ils sont suivis par les habitants des communes des Alpes-Maritimes (-149,29 euros), de l’Aude (-110,53 euros) et des Bouches-du-Rhône (-104,39 euros).

