Soutien aux aidants : le 93 renforce son offre

Aidants

Publié le 20/06/2022 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Le département de Seine-Saint-Denis a lancé début juin 2022 un portail en marque blanche en partenariat avec Ma boussole aidants et la Compagnie des aidants, afin de centraliser et mieux déployer une information de proximité à destination des aidants.

Selon Isma Zalambani, conseillère technique sociale au conseil départemental, « savoir que Ma boussole aidants existe, qu’il faut entrer son département et sa ville, c’est un peu compliqué pour notre public. Il va plus facilement chercher de l’information sur le site du département… » Là, en cherchant “aidants” dans le moteur de recherche, les personnes accèdent à ce nouveau portail qui propose le répertoire de solutions géolocalisées de Ma boussole aidants, des actualités, les informations sur les aides légales et extralégales ou encore l’accès au réseau d’entraide, de formations et d’échanges animé par la Compagnie des Aidants.

« Nous essayons de rendre plus lisibles les ...

