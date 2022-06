Canicule : les structures petite enfance s’adaptent

Petite enfance

Dans les crèches multi-accueils, pendant les fortes chaleurs, les personnels ont les yeux rivés sur le thermomètre. Tout est mis en place pour maintenir l'accueil des enfants dans les meilleures conditions possibles.

Les établissements d’accueil de jeunes enfants et les maisons d’assistants maternels ont reçu un document du ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées contenant des recommandations pour se préparer et agir pendant la vague de chaleur. Jean-Michel Balliau, adjoint de direction au multi-accueil La Calinette à Saint-Maixent-l’École (Deux-Sèvres) stipule « avoir également été destinataire d’un courrier du service de la protection maternelle et infantile précisant les consignes à tenir ». Avant la vague de chaleur, les professionnels vérifient que chaque pièce est équipée d’un thermomètre, contrôlent le bon fonctionnement des volets, des stores, de la climatisation. En période de canicule, les équipes se mobilisent pour maintenir ...