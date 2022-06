Services publics : comment simplifier le langage administratif ?

Services publics

Publié le 20/06/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu expert santé social, Actu juridique, France

La Ditp a publié le 9 juin une fiche conseil afin d'aider les agents à formuler une réponse simple, claire et compréhensible pour les usagers.

En septembre dernier, la Direction interministérielle de la transformation publique (Ditp) avait ouvert une enquête à destination des agents publics afin de simplifier le langage administratif et ainsi améliorer l’expérience des usagers.

Elle a publié courant juin une fiche conseil dans laquelle elle propose de « formuler des réponses simples et compréhensibles pour l’usager » et de « montrer aux usagers que leur avis et leur témoignage sont bien pris en compte », soit l’un des axes de « Services Publics + », ce programme d’amélioration continue commun à toutes les administrations publiques qui qui vise à améliorer la qualité des services publics au plus près des usagers.

Faut-il noter les services publics d’un simple clic ?

Un texte écrit en « langage clair » n’est pas ...

