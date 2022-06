AVOXA Accompagne le secteur public dans tous les domaines

Accueil

Publié le 20/06/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Depuis 2007, AVOXA propose à ses clients des solutions globales de conseil et d’ingénierie juridique. Cette approche innovante permet une sélection d’avocats et d’experts-métiers adaptés à la problématique du client, une coordination et une plus grande efficacité dans l’accompagnement, le conseil et la représentation en justice.