CABINET BOISSY AVOCAT & ASSOCIÉS Des solutions opérationnelles de haut niveau pour répondre aux besoins en ingénierie juridique des collectivités territoriales

Depuis la fondation du cabinet par Maître Philippe THEVENIN en 1979, le cabinet s’engage auprès des acteurs publics afi n de partager son expertise et sa vision de la chose publique.

Un cabinet ancré dans le monde territorial Le cabinet est composé de praticiens expérimentés, notamment issus du monde professionnel, qui conseillent et défendent exclusivement les collectivités territoriales. Il leur offre au quotidien tout son savoir-faire et savoir-être pour anticiper, réagir efficacement et permettre le bon développement de leurs projets quelles que soient les difficultés qu’elles rencontrent.

Notre différence et notre valeur ajoutée tiennent au fait que nous concevons notre mission au-delà de la seule défense des intérêts de nos clients.

Accompagner une collectivité territoriale, c’est pour nous :

– penser l’humain pour développer le territoire et protéger les administrés ;

– privilégier les rencontres sur le terrain afi n de cerner très exactement les objectifs, les contraintes et l’environnement dans lequel ils s’exercent ;

– mettre tout en œuvre pour proposer des solutions pérennes dans un monde en constante évolution juridique ;

– ne pas considérer un dossier comme une situation isolée, mais bien en envisager avec notre client toutes les conséquences y compris politiques.

Nous assistons de manière opérationnelle nos clients dans l’élaboration de leurs projets publics, gérons la relation avec leurs partenaires institutionnels ou contractuels, assurons la gestion des personnels publics ou privé. Nous travaillons à la résolution des problèmes juridiques rencontrés et négocions des dossiers sensibles.

Et bien sûr, nous nous battons au contentieux pour la défense de leurs intérêts !

Nous sommes présents à Bordeaux, Bayonne, Beauvais, Pau et disposons d’un réseau de cabinets d’avocats partenaires à Toulouse, Angers et Saint-Pierre (La Réunion).

Des compétences tournées vers l’opérationnalité

Notre palette de compétences et nos expériences croisées nous permettent de répondre à toutes les demandes des acteurs publics en matière d’accompagnement juridique selon un process bien rodé.

Notre palette de compétences et nos expériences croisées nous permettent de répondre à toutes les demandes des acteurs publics en matière d'accompagnement juridique selon un process bien rodé.

Nous avons ainsi structuré quatre pôles d'intervention : projets et stratégies urbaines, activités économiques publiques, collectivités territoriales, propriété intellectuelle, technologies numériques et data. Des solutions opérationnelles de haut niveau pour répondre aux besoins en ingénierie juridique des collectivités territoriales SELARL BOISSY AVOCATS 74, rue Georges Bonnac, Tour 4 BP 50037 33007 BORDEAUX CEDEX Tel. +33 (0)5 33 89 19 00 secretariat@boissyavocats.com

Le cabinet a développé une expérience opérationnelle de premier plan dans trois grands domaines. Tout d’abord en matière de droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement, nous sommes l’un des seuls cabinets d’avocats à avoir adossé à notre structure un bureau d’études en urbanisme, ce qui nous permet de réaliser des prestations d’urbanisme réglementaire en toute sécurité juridique. Nous sommes ainsi une AMO juridique effi cace et force de proposition pour la bonne réalisation des projets d’urbanisme de nos clients. Nous pouvons ainsi décliner lors de l’élaboration de documents d’urbanisme toutes les actions correctives nécessaires, y compris en cours de procédure contentieuse.

Ensuite, en matière de droit de la commande publique, notre cabinet intervient de manière dynamique grâce à l’expérience d’un avocat ayant exercé durant de nombreuses années la fonction de directeur juridique et des achats (Ministère de la Défense, Établissement public de l’État, Aéroport). Nous pouvons ainsi proposer une véritable assistance à maîtrise d’ouvrage juridique opérationnelle allant de la rédaction des pièces des dossiers de consultation des entreprises jusqu’à la procédure de passation et l’attribution des contrats. Le cabinet peut naturellement accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans leur stratégie d’achats et d’optimisation de leurs dépenses.

Enfin, en matière de droit des activités aériennes et aéroportuaires, le cabinet est en mesure d’assister et de défendre les intérêts de ses clients notamment dans le cadre des concessions aéroportuaires.

