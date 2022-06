CORNET VINCENT SÉGUREL Une expertise 360° de proximité pour les acteurs du secteur public

CONTENU PARTENAIRE

Implanté dans 6 métropoles en France, Cornet Vincent Ségurel accompagne de nombreux acteurs du secteur public pour leurs questions quotidiennes ou leurs projets complexes relevant du droit public, du droit de l’environnement mais également du droit privé.

Depuis 35 ans, Cornet Vincent Ségurel développe une forte activité en droit public avec une équipe dédiée de 20 avocats dont 4 associés.

Ses avocats accompagnent un large panel d’acteurs : collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises publiques locales (SEML, SPL, GIP, etc.), centres hospitaliers, chambres consulaires, aménageurs, opérateurs d’énergie, etc.

Au-delà de la gestion des besoins courants de ses clients, Cornet Vincent Ségurel intervient sur leurs projets structurants, dont la complexité nécessite innovation, détermination et vision d’ensemble (évolution contractuelle et/ou structurelle des modes de gestion de services publics, financement d’équipements publics, opérations d’aménagement d’envergure, création d’entreprises publiques locales, etc.).

Tous les domaines du droit public et du droit de l’environnement

L’équipe de Cornet Vincent Ségurel accompagne ses clients dans l’ensemble des compétences de ce secteur : droit public économique, commande publique et contrats complexes, urbanisme et aménagement, immobilier public, vie des collectivités et institutions publique, droit de la fonction publique, droit électoral et communication, environnement et énergie ou encore en matière d’action sociale.

Le cabinet offre dans tous ces domaines un service d’excellence et de proximité à ses clients. Implantées dans 6 des métropoles les plus dynamiques du territoire, les équipes Droit public et de l’environnement de Cornet Vincent Ségurel disposent d’un fort ancrage local leur permettant de faire avancer les projets.

La pertinence d’un cabinet multidisciplinaire

Pour répondre à une approche de plus en plus globale pour les projets des acteurs publics, les avocats de l’équipe Droit public et Environnement interviennent quotidiennement en partenariat avec les autres équipes du cabinet. Ils s’appuient ainsi en interne sur des experts du fi nancement, du droit des sociétés, de la fi scalité, des nouvelles technologies, de la création de fonds, de l’immobilier, du droit social, du droit rural ou encore du droit commercial.

Cornet Vincent Ségurel collabore par ailleurs avec des bureaux d’études et de conseil indépendants spécialisés dans les domaines techniques et financiers concernés.

Cette approche pluridisciplinaire permet à Cornet Vincent Ségurel de répondre de façon globale aux exigences de projets complexes des acteurs publics intégrant très souvent de multiples dimensions : aménagement urbain, projets touristiques, grands ensembles immobiliers, smart city…

Des implantations à Paris et en régions, un rayonnement international

Créé à Nantes en 1972, Cornet Vincent Ségurel est l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français. Ses 190 avocats et juristes sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du territoire : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes. Depuis ces bureaux, les avocats du cabinet rayonnent dans toutes les grandes régions françaises. À l’international, le cabinet est acteur de 3 réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.

