DMJB AVOCATS Un cabinet au cœur des territoires

Le cabinet DMJB AVOCATS, spécialisé en droit public, est le partenaire juridique privilégié des collectivités publiques en Auvergne et dans le Limousin.

Sophie BONICEL-BONNEFOI, MariaLuisa MARTINS DA SILVA et AnneSophie JUILLES, avocates qui l’ont fondé et qui l’animent en sont les associées ; elles accompagnent les acteurs publics locaux au quotidien tant en conseil qu’en contentieux.

Un cabinet pluridisciplinaire pour une action efficace

Que vous soyez Maire, Président(e) d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un Département, d’un CCAS, d’un syndicat, d’un EHPAD…, le Cabinet DMJB AVOCATS vous apporte l’assistance et les conseils juridiques nécessaires et éclairés dans vos démarches, projets et actions aussi bien en amont pour prévenir tout contentieux et sécuriser vos actes, que dans le cadre de contentieux introduits devant toutes les juridictions (administrative, judiciaire, pénale et fi nancière).

Le Cabinet DMJB AVOCATS s’est structuré pour mettre à disposition de ses clients, les compétences les plus pointues dans chaque domaine du droit. Il dispose ainsi d’une expertise reconnue en droit administratif général, droit de la responsabilité, droit de l’urbanisme et de l’aménagement, droit de la fonction publique, droit de la commande publique, droit de la domanialité publique, droit de la police administrative, droit de la construction, du tourisme, de l’environnement, ou encore droit de l’intercommunalité, des contrats publics, droit électoral.

Proximité, écoute, partage, disponibilité : les lignes directrices du cabinet

Fort d’une expérience solide auprès de collectivités de toute taille, et conscient des problématiques de ses clients, le Cabinet DMJB AVOCATS, devenu un acteur incontournable des collectivités locales, connaît parfaitement leur organisation et leur fonctionnement.

Cette approche permet de proposer une assistance personnalisée, opérationnelle et effi cace à ses clients, mais également de s’imprégner des problématiques qu’ils rencontrent et d’en connaître parfaitement les enjeux afin de mieux les comprendre et de proposer les conseils et les solutions les plus pertinents et adaptés. Le cabinet DMJB AVOCATS s’attache à être proche de ses clients. A l’heure où les relations sociales se virtualisent, la qualité de la relation humaine est privilégiée par la proximité et la disponibilité.

Des modes d’intervention variés

Le cabinet DMJB AVOCATS apporte une assistance à ses clients sous de multiples formes :

– Il les conseille car conseiller c’est anticiper et sécuriser ;

– Il les représente devant les juridictions car défendre est l’essence même de la profession ;

– Il les forme car des élus bien formés sont des élus avisés.

Faire le choix du cabinet DMJB AVOCATS, c’est avoir la certitude :

– Que la qualité juridique constitue son exigence et son expérience sa garantie ;

– Qu’il n’intervient qu’auprès des personnes publiques leur garantissant ainsi une totale indépendance ;

– Qu’il privilégie la proximité avec ses clients, gage d’une confi ance partagée ;

– Qu’il s’agit d’un cabinet à taille humaine assurant ainsi à ses clients le maintien de liens solides et une réelle accessibilité.

Le cabinet en quelques chiffres

15 ans d’expérience en droit public

Plus de 400 clients institutionnels (communes, départements, EPCI, syndicat, CCAS, EHPAD, compagnies d’assurance…)

Plus de 600 dossiers traités à l’année

Un rayonnement sur 7 départements

