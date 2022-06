EDGAR AVOCATS Pluralité des compétences et combinaison gagnante

CONTENU PARTENAIRE

Cabinet orienté en droit social à l’intention des entreprises comme des administrations, Edgar Avocats revendique un panel d’associés aux qualifi cations additionnelles. Rencontre avec Maître Angélique Eyrignoux, spécialiste en droit de la fonction publique et droit public social.

Votre positionnement est original.

Angélique Eyrignoux : Professionnelle du droit public, j’ai fait le choix d’enrichir mon champ d’intervention en lui conférant une dimension en droit social. Ce profil « publico-privatiste » est particulier et rare, véritable atout lorsque l’on sait que la fonction publique adopte de plus en plus les rouages du droit privé. Je suis donc performante pour accompagner des collectivités territoriales ou des hôpitaux publics, comme en droit de la négociation par exemple. Une longueur d’avance que le cabinet encourage via des interactions permanentes entre avocats.

Quelle est votre approche ?

A.E. : Je conseille mes clients par un suivi de proximité régulier leur permettant d’acquérir de la compétence juridique. Mon objectif est de leur apporter des solutions claires au risque maîtrisé, en veillant à leur dispenser de l’information utile. Mon rôle est d’accompagner les décideurs publics dans la défi nition de la stratégie, de sécuriser la prise de décision en amont mais aussi dans l’exécution, par la rédaction d’actes tels que des accords collectifs par exemple.

Quels défi s à venir ?

A.E. : Selon moi, deux chantiers majeurs – à anticiper – vont irriguer les prochaines années. La protection sociale complémentaire devenant obligatoire, les collectivités vont avoir besoin d’un accompagnement calibré pour définir précisément leurs besoins lors des appels d’offres. Dans le même sens, il y aura un travail d’ampleur à fournir sur le dossier des négociations collectives normées avec la rédaction d’accords qui vont les engager d’un point de vue réglementaire.

