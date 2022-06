PINTAT AVOCATS Répondre aux nouveaux besoins des collectivités

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 20/06/2022

Approche stratégique et forte technicité au cœur de la pratique du cabinet Pintat Avocats.

« Nous sommes concernés par une recherche constante de l’intérêt général et par les enjeux d’avenir des politiques publiques » revendique Maître Pierre Pintat, fondateur associé.

Mobilités, énergies, développement durable, aménagement, logement, figurent parmi les thèmes au cœur des pratiques et réflexions du cabinet. Collectivités comme entreprises lui accordent leur confiance pour son approche globale et opérationnelle. Un savoir-faire qui recouvre les aspects institutionnels, contractuels et réglementaires, depuis les questions de maîtrise foncière jusqu’au suivi de l’exécution des contrats. À cet effet, les crises récentes ont généré un besoin accru d’accompagnement, d’expertise et d’innovation dans le domaine des contrats publics, pour lesquels le cabinet offre des solutions sur mesure. « Chacun des segments d’activités – conseil et contentieux – se nourrit de l’expérience de l’autre » confie Pierre Pintat.

Un développement et des engagements RSE

« Nos seniors accueillent et forment les juniors, grâce à une fidélité des effectifs » se satisfait le fondateur. L’encadrement s’est renforcé, confortant la spécialisation des pôles d’activités du cabinet, leur technicité et leur réactivité, l’équipe continuant de s’étoffer dans le cadre d’un développement endogène maîtrisé (8 avocats). Le cabinet mène par ailleurs des actions internes en matière de RSE. « Une soixantaine d’engagements ont été mis en œuvre, sur des sujets comme la gouvernance, les conditions de travail, l’environnement ou encore la loyauté des pratiques ». Pintat Avocats s’efforce d’être à la fois un cabinet dynamique et éthique.

