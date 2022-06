VEIL JOURDE La transversalité des compétences est le réel enjeu de demain

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 20/06/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le cabinet Veil Jourde (19 associés, 6 counsels, 21 collaborateurs) qui avait été pionnier parmi les cabinets d’aff aires, il y a vingt ans, en créant une pratique Droit public, s’est renforcé en accueillant une nouvelle équipe dédiée.

Dans un contexte de réorganisation du marché autour d’équipes spécialisées et étendues, Veil Jourde inscrit son équipe Droit public économique dans une transversalité de compétences, pour la gestion de dossiers complexes, en conseil et au contentieux. L’un des objectifs est d’offrir au secteur public le même niveau de service que celui dont bénéfi cie le secteur privé, en particulier sur des projets qui mobilisent des compétences du droit des affaires (opérations de fi lialisation, création de satellites, analyse fi scale, etc.).

Outre une capacité de gestion des dossiers en droit public « du quotidien », le cabinet Veil Jourde axe sa pratique Droit public économique sur trois blocs d’intervention : (1) la gestion des grands projets (organisation du service, contrats complexes, etc.), (2) la régulation (autorisations administratives, contrôles, sanctions, etc.) et (3) la conformité (aides d’État, Sapin 2, RGPD, etc.).

Quelques offres spécifi ques sont par ailleurs mises en avant : la gestion de A à Z des opérations corporate du secteur public, le contract management global (passation/attribution/exécution), ou encore le déploiement des règlementations de compliance à la sphère (para)publique. « Nous devons être des praticiens reconnus pour leur bon sens, mais également en mesure de nous mettre au service de nos clients et de leurs projets, en leur fournissant un service juridique à 360° et de haut niveau, prenant en considération toutes les contraintes du secteur public », précise Maxime SENO, l’associé responsable de la pratique Droit public économique du cabinet Veil Jourde.

https://www.veil.fr/