Des plans d’action pour l’emploi qui s’adaptent à la réalité des territoires

Emplois

Publié le 21/06/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu expert santé social, Dossiers d'actualité, France

Les démarches qui fédèrent les acteurs publics et privés de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de l’économie prennent des formes diverses, en fonction des enjeux identifiés par les partenaires sur chaque bassin de vie.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pour faire durablement se croiser l’offre et la demande d’emploi, les collectivités territoriales multi­plient les initiatives en cherchant à innover tant sur la forme que sur le fond. Ainsi, l’agglomération de La Rochelle, après un premier essai infructueux de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale (GPECT) dans le cadre de la maison de ­l’emploi, semble avoir trouvé la bonne voie avec ses assises de l’emploi.

« La GPECT n’avait pas produit ce que l’on espérait, car nous n’avions pas fait émerger les besoins et les partenariats en amont », rapporte Mireille Jassin - Le Guen, directrice de l’emploi, de l’enseignement supérieur et de l’économie sociale et solidaire. La démarche actuelle, lancée en 2017, réunit une grande partie de l’écosystème local de l’emploi ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne