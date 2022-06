La Commission nationale du débat public dévoile son rapport d’activité 2021

démocratie participative

Publié le 20/06/2022 • Par Clément Le Foll • dans : France

Publié fin mai, le rapport d’activité de la Commission nationale du débat public (CNDP) souligne une augmentation des sollicitations et les différentes actions menées pour favoriser le droit à participer des citoyens.

Une année bien chargée. Après une diminution sensible du volume de sollicitations en 2020, dans un contexte marqué par le confinement et la crise sanitaire, l’activité de la Commission nationale du débat public a repris une dynamique de croissance en 2021. « Une hausse de 68 % entre 2020 et 2021, note le rapport d’activité annuel de l’institution, publié fin mai. Ainsi, la CNDP a-t-elle désigné 138 garants en 2021 (contre 63 en 2020), parfois en binôme. »

La Commission nationale du débat public fait peau neuve

Impliquée dans de plus en plus de projets majeurs

Au total, la CNDP a conduit 134 processus participatifs pour la seule année 2021, contre 120 en 2020, mais 152 en 2019, son année phare. La majorité de ces sollicitations concernent des projets majeurs, un point ...