Pour l’emploi, collectivités et entreprises font cause commune

Publié le 20/06/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu expert santé social, Dossiers d'actualité, France

MutationsLes transformations du marché du travail créent une distorsion entre l’offre et la demande d’emploi. Cette situation amène les collectivités à adapter les modalités de leur intervention en matière d’emploi, d’insertion et de soutien aux entreprises. PartenariatsDes coopérations locales public-privé voient le jour, associant les acteurs institutionnels et socioéconomiques pour faire se rejoindre les compétences des personnes en recherche d’emploi et les besoins des recruteurs. AttractivitéLes collectivités ne se pensent pas en tant qu’employeur s’agissant des démarches qu’elles mènent pour l’emploi sur leur territoire. Les actions favorisant l’attractivité des métiers en tension dans le secteur privé leur sont pourtant transposables.

Bien connue des professionnels des ressources humaines, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) permet d’adapter, à court et à moyen termes, les emplois, les effectifs et les compétences d’une entreprise ou d’une administration à sa stratégie et aux modifications de son environnement. Transposée à l’échelle des bassins d’emploi, la GPEC dite « territoriale » (GPECT) constitue un outil collaboratif d’accompagnement des mutations du marché du travail.

Comment renforcer l’attractivité des métiers et des secteurs en tension ? Comment garantir un accès ou un retour durable à l’emploi de ceux qui en sont éloignés ? Comment faire correspondre les formations et qualifications aux compétences recherchées par les employeurs ? C’est à ces questions que la GPECT et les autres démarches partenariales territorialisées en faveur de l’emploi ambitionnent de répondre.

Dialogue social territorial

En 2010, dans un contexte de crise économique, de nombreuses GPECT, impulsées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) (1), ont vu le jour pour lutter contre le chômage et ­sécuriser les parcours professionnels, en s’adossant aux besoins de compétences des entreprises.

Avec le renforcement des tensions sur le marché du travail, et même si les réalités diffèrent selon les territoires, il s’agit désormais d’aider les entreprises à recruter, d’aller chercher les demandeurs d’emploi de longue durée et d’orienter massivement la formation. Ces nouvelles problématiques ont rendu la coordination et la coconstruction entre les acteurs publics et privés encore plus nécessaires pour faire émerger des solutions.

Les collectivités ont un rôle central à jouer dans l’impulsion et l’animation de ces dynamiques, en ne travaillant pas « pour » mais « avec » les employeurs et les actifs dans le cadre d’un véritable dialogue social territorial.

Confrontées à des difficultés de recrutement, elles auraient elles-mêmes tout intérêt à se mettre autour de la table, non seulement en tant que partenaire institutionnel, mais comme employeur. Si l’idée commence à faire son chemin, rares sont celles à associer leur DRH aux stratégies en faveur de l’emploi qu’elles déploient sur leur territoire.

