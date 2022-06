Protection de l’enfance : les jeunes majeurs mieux accompagnés, malgré des difficultés

Protection de l'enfance

Publié le 20/06/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les « jeunes majeurs » étaient le thème des assises nationales de la protection de l’enfance. Départements, associations et chercheurs demandent un cadre et des moyens à la hauteur.

Enfance et famille

Alors que la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants fixe de nouvelles obligations aux départements, l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance était au cœur des débats des Assises nationales de la protection de l’enfance organisées par l’Odas le 17 juin à Nantes.

+30% de majeurs accompagnés

Le nombre de jeunes majeurs accompagnés par l’ASE a augmenté de 30% entre 2019 et 2020, ce qui, « sur la population générale des 18-20 ans, correspond à 13 jeunes pour 1000, explique Flore Capelier, directrice de l’ONPE. Cette hausse est liée à l’arrivée de MNA, mais aussi à la stratégie pauvreté et protection de l’enfance du gouvernement, et aux mesures d’urgence sanitaire. »

Dans ce contexte ...