« Nous guidons les agents dans leur montée en compétences numériques »

[Interview] GIP PIX

Publié le 20/06/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Pix, le service public en ligne des compétences numériques, lance ce mardi 21 juin, dans les locaux du CNFPT, une offre dédiée aux collectivités. Marie Bancal, directrice des partenariats et du développement nous présente ce nouveau dispositif, baptisé « Pix territoires ».

Avant d’entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est Pix ?

Pix est un service en ligne, constitué en groupement d’intérêt public, qui est ouvert à tous pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques à travers des parcours composés de défis apprenants et ludiques. Ce service se déploie dans tous les secteurs de la société : l’enseignement scolaire et supérieur, les entreprises, les administrations et les organismes de formation, dans le cadre de la médiation numérique et du service public de l’emploi.

Comment est née l’offre dédiée aux collectivités ?

Elle est le fruit d’un partenariat avec la Banque des territoires, à partir de constats réalisés de part et d’autre. Depuis deux ans, des collectivités s’adressent à Pix pour que nous les guidions ...

