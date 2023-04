Handicap : toujours plus de bénéficiaires de l’AAH

Indicateurs

Depuis sa création en 1975, l'allocation adultes handicapés n'a cessé de voir ses bénéficiaires augmenter au niveau national, mais qu'en est-il exactement au niveau départemental ?

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) garantit un revenu minimal aux personnes en situation de handicap tel qu’elles ne peuvent travailler. Depuis sa création en 1975, l’AAH n’a cessé de voir ses bénéficiaires augmenter au niveau national, mais qu’en est-il au niveau départemental entre mai 2021 et 2022 ?

La Gazette s’est intéressée aux bénéficiaires entre le mois de mai 2021 et 2022. En un an, le nombre d’allocataires enregistre une légère augmentation de 1,73%, passant de 1 203 860 à 1 224 720 bénéficiaires sur l’ensemble du territoire. En mai 2022, les personnes touchant l’AAH représentent 1,86% de la population française.

La carte ne permet pas de déceler une tendance géographique à cette évolution, mais fait remarquer une augmentation du nombre d’allocataires de l’AAH dans la majorité des départements. Au total : 86 sont dans ce cas de figure, contre 14 enregistrant une baisse et un département une stabilité (Meurthe-et-Moselle). Comprise entre – 3,22% et 6,37%, l’évolution du nombre d’allocataires doit être relativisé quand son écart avoisine 0%.

Entre mai 2021 et 2022, la Haute-Garonne enregistre la plus importante augmentation (+6,37%), passant de 27 610 à 29 370 allocataires. Elle est suivie du Bas-Rhin (+5,78%), de la Creuse (+5,36%), de Mayotte (+4,92%) ou encore de la Somme (+4,84%). A contrario, la Guadeloupe et l’Allier recensent la plus importante baisse en l’espace d’un an, avec respectivement 3,09% et 2,05% allocataires de l’AAH en moins.

Si les facteurs implicites à la croissance des effectifs de l’AAH sont en majorité encore inexpliqués, la Drees pointe tout de même des facteurs institutionnels comme « l’âge minimum légal de départ à la retraite ». De 2011 à 2016, ce recul a repoussé la date de fin de droit à l’AAH pour les personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, entraînant une augmentation du nombre d’allocataires de 60 ans ou plus.

Cette hausse va mécaniquement se poursuivre avec la déconjugalisation de l’allocation : à partir du 1er octobre, les revenus du conjoint d’une personne handicapée ne seront plus pris en compte dans le calcul des droits. Le gouvernement estime à 80 000 le nombre de personnes qui auront alors droit à l’AAH.

