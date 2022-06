Comment atteindre la sobriété numérique des systèmes d’information des collectivités ?

Replays - 5è Assises de la dématérialisation

Par Romain Mazon • dans :

L'Avicca a animé une table ronde à l'occasion des 5è Assises de la dématérialisation organisées par la Gazette le 31 mai 2022. Praticiens des collectivités et experts se sont penchés sur les méthodes permettant de faire baisse l'impact environnemental du numérique, et de la dématérialisation des services publics. Voir ou revoir la table ronde en vidéo.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’ensemble de la société prend conscience que derrière les écrans de nos PC et de nos smartphones, derrière le streaming dont se repaissent les ados, derrières les objets connectés qui nourrissent la smart city, ou derrière la généralisation de la dématérialisation des services publics, se cachent des infrastructures tout à fait matérielles, dévoreuses, entre autres, d’énergies fossiles.

L’Avicca y a consacré une table ronde, lors des 5è Assises de la dématérialisation organisées par la Gazette le 31 mai.

Comment optimiser les installations ?

Recyclage, reconditionnement de matériel numérique : ce qui fonctionne

Quelles synergies mettre en place au sein des territoires et entre acteurs ?

Richard Hanna, Chargé de mission numérique écoresponsable à la DINUM, Véronique Chatain, Directrice des systèmes d’information à la ville de Tours, et David Berthiaud, Directeur de la transformation numérique à la ville et la Communauté d’agglomération de La Rochelle, ont partagé leurs expériences et solutions, au cours de cette table ronde animée par Frédéric Gerbelot, chargé de mission à l’Avicca

Voir ou revoir la table ronde

Evénement réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers