La réforme du Cerema enfin bouclée

Le décret entérinant la réforme de la gouvernance du Cerema vient d’être publié. Les collectivités entrent dans ses structures de gouvernance, et peuvent adhérer pour bénéficier de ses prestations via un système de quasi-régie. Pour le Cerema, c’est la survie de son expertise qui se joue.

Bâtiment et travaux publics

Un an pour boucler la réforme d’un établissement public. Finalement, l’Etat a su se montrer rapide pour repositionner le Cerema sur de nouvelles bases. La parution du décret 2022-897 au JO du 16 juin concrétise en effet le changement de gouvernance de cet organisme, en faisant la part belle aux collectivités. « Et c’est cette influence des collectivités sur la stratégie du Cerema qui permet la quasi-régie », explique Erick Lajarge, directeur général adjoint du Cerema en charge de la coordination territoriale et directeur des programmes. « C’est le seul établissement public avec statut ». Une innovation juridique, donc. Concrètement ...