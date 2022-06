Social

Pauvreté : la Fédération des acteurs de la solidarité interpelle l’Etat

Publié le 17/06/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Adobestock

Au lendemain de son congrès national, qui s’est tenu les 15 et 16 juin à Rennes, la Fédération des acteurs de solidarité révèle son nouveau projet fédéral 2022-2027, et interpelle les pouvoirs publics sur les mesures les plus attendues, dont la hausse des minima sociaux.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Insertion sociale

Logement

Mal logement

Migrants

Prestations sociales