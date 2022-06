Décorrélation du point d’indice : non, l’idée n’est pas enterrée

Salaires

Publié le 17/06/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

En matière de rémunérations, le "cadre commun" aux trois fonctions publiques doit-il être conservé ? La question se posera dans les prochains jours au gouvernement. Tour d'horizon de ce qu'en pensent des organisations professionnelles de la fonction publique territoriale.

Dégeler le point d’indice et engager une profonde refonte de l’ensemble des grilles indiciaires. Ce sont deux engagements connus, et attendus, du programme d’Emmanuel Macron. Passées les législatives, son ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini (en ballotage défavorable à Paris avant le second tour) devra s’y atteler rapidement. Mais la première interrogation à trancher, selon le dossier de prise de fonctions que la DGAFP lui a adressé, sera celle du « maintien d’un cadre commun » aux trois versants de la fonction publique. Les marges de manœuvre laissées aux employeurs doivent être questionnées au regard de leurs points de convergence, de divergence… Et de la revendication des employeurs territoriaux à être plus associés aux choix et à disposer de ...