La Mednum prépare un observatoire annuel de l’inclusion numérique

Inclusion numérique

Publié le 17/06/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu Santé Social, France

La Mednum invite tous les acteurs de la médiation et l'inclusion numériques à participer à une étude, destinée à recueillir des données inédites dans le cadre d'un futur observatoire annuel qui sera lancé à la rentrée.

A la rentrée 2022, la Mednum publiera son 1er observatoire annuel du secteur de la médiation et de l’inclusion numérique. Il sera présenté à l’occasion de l’événement Numérique en Commun(s) qui se déroulera à Lens, les 28 et 29 septembre prochains.

Identifier les besoins et les freins

L’objectif de ce questionnaire est de recueillir des données inédites sur un secteur qui implique des acteurs très hétérogènes. Ainsi, cette étude, actualisée chaque année, « permettra de valoriser l’engagement des acteurs, mieux comprendre leurs activités et pratiques. Elle a également pour ambition de faire (re)connaître les différents métiers et compétences de ces acteurs, identifier les besoins des organisations et les freins à leur développement », indique la Mednum.

L’ensemble de l’écosystème de la médiation et l’inclusion numérique est invité à participer : le formulaire est disponible ici, il est destiné à « tous les acteurs œuvrant dans le champ de la médiation et l’inclusion numérique : associations, entreprises, collectivités, indépendants, médiateurs, conseillers… Il a pour but de recueillir les données et informations essentielles à la prise en compte de tous les points de vue », détaille la Mednum.

Données anonymisées

Parmi les questions posées, figure le type d’activités proposées aux usagers, le profil des publics, les modalités d’accès, l’identification de freins, etc. Les données recueillies seront « compilées et traitées de manière anonymisée, et ne sortiront pas du cadre de l’étude », assure la structure. Le temps de réponse varie de 10 à 30 minutes environ.

A noter que la création d’un tel observatoire, porté par la Mednum, figurait parmi les propositions de la sénatrice (LR) Patricia Demas, dans son rapport rendu en avril dernier intitulé « Renforcer la cohésion numérique dans les territoires : 20 mesures pragmatiques et de bon sens ».

Références Questionnaire à remplir dans le cadre du futur Observatoire annuel de la Mednum

Cet article est en relation avec les dossiers