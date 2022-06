[Entretien] Périscolaire

« Chaque enfant devrait aller en colo au moins une fois avant le collège »

Publié le 17/06/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Les vacances d’été approchent et, avec elles, les Colos apprenantes, instaurées par le gouvernement en 2020 et reconduites depuis. Président de Jeunesse au plein air (JPA), Christian Dominé appelle l’Etat et les collectivités à miser plus encore sur ces séjours collectifs.

