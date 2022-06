Comment assurer dans de bonnes conditions le recensement communal en pleine épidémie de la covid-19 ?

Recensement

Publié le 17/06/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance : L’enquête de recensement a lieu chaque année à partir du troisième jeudi du mois de janvier. Elle est pilotée par l’Insee et réalisée par les communes. En 2021, étant donnée la situation sanitaire, cette collecte n’a pu avoir lieu. Les populations légales ont toutefois été produites par l’Insee dans le calendrier habituel en adaptant la méthode et en mobilisant des informations fiscales sur l’évolution du nombre de logements.

L’enquête de recensement de la population est une opération impliquant très peu de contacts entre les agents recenseurs et la population recensée. Il est possible de répondre à l’enquête par internet et, pour les personnes qui souhaitent tout de même remplir un questionnaire papier, cette opération ne se fait pas en présence de l’agent recenseur. Ce dernier passe uniquement pour déposer ou reprendre le questionnaire. Dans les maisons individuelles, les agents recenseurs déposent directement les documents dans la boîte aux lettres.

Les agents recenseurs n’ont donc pas besoin d’entrer dans les logements.

En outre, si une aide est nécessaire, cette dernière peut être apportée par téléphone. Compte tenu de ces dispositions et des moyens de protection mis en œuvre, il n’y a pas de risque sanitaire pour les différents acteurs.

Dès lors, avec une situation sanitaire différente de l’an dernier, une préparation du recensement bien avancée au sein des communes et sachant que la méthode de l’an dernier ne peut être reproduite sans risquer de nuire à la qualité des populations produites, il a été décidé de maintenir la collecte de l’enquête de recensement, dont le lancement est intervenu le jeudi 20 janvier.

Néanmoins, pleinement conscient des risques d’absence de certains acteurs du recensement de la population, l’Insee s’est engagé à étudier avec bienveillance les demandes de report de fin de collecte qui lui sont adressées et à y répondre en tenant compte de la situation particulière de la collecte de cette année. L’Insee a tenu ses engagements et a accordé de nombreuses prolongations de collecte.

Ainsi 989 communes ont poursuivi la collecte après la date de fin prévue, contre 373 en 2020 et 361 en 2019.

Par ailleurs, la non réponse est restée contenue, puisque seuls 4,8 % des logements n’ont pas pu être enquêtés, contre 4,1 % en 2020. Ces logements feront de plus l’objet d’imputations ultérieures par l’Insee afin d’estimer au mieux les populations légales. Grâce aux efforts de toutes les parties prenantes, la collecte de l’enquête 2022 du recensement a pu se dérouler de façon satisfaisante.