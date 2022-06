Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 11 au 17 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Mauvais air – Selon les derniers chiffres de l’organisme Citepa, cités notamment par Le Télégramme, les émissions de gaz à effet de serre ont rebondi de 6,4% en France en 2021 en raison de la reprise économique post-Covid. Pour autant, la tendance est à la baisse (-9,6%) depuis 2017. Sans surprise, les transports (30% du total des émissions) sont le secteur le plus émetteur. A noter que ce rebond est le plus important constaté d’une année sur l’autre depuis 1991. En écho, le rapport annuel du réseau REN21 souligne que cette reprise économique de 2021 s’est surtout appuyée sur les énergies fossiles. « 2021 est une occasion manquée pour les énergies renouvelables », note le rapport, cité par Ouest-France. Malgré des investissements toujours plus importants dans les EnR, la part de celles-ci dans la consommation énergétique mondiale stagne.

A consigner – Alors qu’un décret, issu de la loi Agec, est toujours attendu, sept ONG ont interpellé le ministère de la Transition écologique à propos de la consigne. Comme le rapporte Actu Environnement, elles ont formulé neuf recommandations sous la forme d’un manifeste en vue de la mise en place éventuelle prévue pour 2023. « Augmenter la part du budget REP emballages dédiée au réemploi », « Mobiliser davantage la commande publique », « Définir une trajectoire de réduction de l’emballage à usage unique » font notamment partie de ces recommandations. Après avoir repoussé le sujet à 2023, le gouvernement devra finalement trancher l’année prochaine sur la base d’une évaluation des impacts économiques et environnementaux [lire aussi notre article].

Apport immobilier – Alors que les factures d’énergie ont, pour certaines collectivités, augmenté de 300% ces derniers temps, la FNCCR vient d’ajouter une nouvelle ligne de financements dédiés aux schémas directeurs immobiliers énergies (SDIE) dans le cadre du programme Actee. Comme la fédération l’explique dans un communiqué, la démarche « Schem’acte », dotée d’un million d’euros, apporte un financement qui peut atteindre jusqu’à 80% des dépenses éligibles pour la réalisation d’un SDIE et, ainsi, aider dans les choix de programmation de rénovations ou de vente de bâtiments publics. Date limite de dépôts des candidatures : 30 novembre 2022.

Toujours moins de phyto – Création de zones tampons, démarches de concertation et de partenariats, aménagements pour la protection des riverains… L’organisme Plante & Cité lance, sur son site Internet, un appel à signalements à destination des collectivités qui ont mis en place des initiatives pour aller encore plus loin que la loi dans le cadre du zéro phyto. L’organisme, qui lance ce recensement dans le cadre d’une étude à venir, rappelle que l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse sera interdite dans la plupart des lieux publics en juillet mais qu’un nombre important du territoire communal peut encore échapper à cette interdiction [lire aussi notre article].

Tension électrique – En raison de la fermeture des centrales de fioul et à charbon, de la centrale nucléaire de Fessenheim et du retard de développement des énergies renouvelables, RTE, cité par Les Echos, s’attend à un hiver extrêmement tendu sur le réseau électrique. Pour y remédier, RTE réfléchit à des solutions alternatives. Outre l’accélération des projets EnR (mais qui demandent du temps), il est notamment question de sensibiliser les Français aux écogestes et, plus étonnant, d’avoir recours à des groupes électrogènes au diesel pour alimenter les data centers, les hôpitaux ou des usines.

Interstellar – Repérer les dépôts sauvages passera-t-il par l’espace ? C’est le sens de l’innovation mise au point par une start-up toulousaine et le Centre national d’études spatiales (CNES) présentée par Environnement Magazine. Les deux partenaires ont développé une solution de télédétection par satellite des dépôts sauvages s’appuyant notamment sur des images satellite et leur traitement par algorithmes. Cette localisation sera mise à disposition des collectivités territoriales, de la gendarmerie et des industriels du traitement des déchets.

Et aussi…

Autre conséquence de la canicule : la dégradation de la qualité de l’air, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes [20 Minutes] ;

Vers quels travaux de modernisation et de maintenance vont être fléchés, cet été, les 4,8 milliards d’euros dans les transports d’Ile-de-France ? [Ville Rail & Transports] ;

Certains réseaux de transports publics ont mis en place un « fraudomètre ». Mais ce n’est pas possible partout… [Ouest-France]