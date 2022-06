Comment mieux anticiper les futures vagues de chaleur

Climat

Publié le 17/06/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la une, actus experts technique, France

Quatorze départements en vigilance rouge canicule, 56 en orange. Jamais une canicule n'a autant frappé le territoire français à cette époque de l'année. Les collectivités qui ont anticipé ce genre de risque dans leur Plan communal de sauvegarde sont mieux armées pour y faire face.

Quelque 40 °C attendus à Auxerre, à Rennes, à Tarbes, à Bordeaux : des records absolus de températures minimales et maximales ont été battus, dans de nombreuses villes. Une telle hausse du thermomètre, avant l’été, c’est inédit. « Cette vague de chaleur est, à l’échelle nationale, la plus précoce, depuis le début de nos mesures, souligne Météo-France qui en a recensé 43 depuis 1947 dont la dernière en 2020. Une précocité susceptible d’en majorer les risques. Et notamment parce que les élèves ne sont pas encore partis en vacances. Seuls 7 % des surfaces des bâtiments d’enseignement sont climatisés (Source : Ademe). Or les enfants font partie des populations vulnérables à la chaleur.

Les écoles sont très différemment préparées

La température a atteint 32 °C dans une classe non protégée du ...

