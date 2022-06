Inscriptions ouvertes - 13 septembre 2022

1er Forum « Habitat, Climat et Territoires »

Par La Rédaction • dans : France

Beeboys/Adobestock

Quelles politiques locales de l’habitat mettre en œuvre pour répondre aux enjeux de densification et de transition écologique ? La Gazette des communes organise le 13 septembre un Forum dédié pour accompagner les décideurs publics dans leurs projets d'aménagement, de définition de nouvelles stratégies, et d'identification des innovations et bonnes pratiques. Inscrivez-vous !

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Foncier

Logement