Piscines publiques : quelles règles pour les cours particuliers ?

Pratiques sportives

Publié le 17/06/2022 • Par David Picot

S’ils constituent un complément de rémunération pour les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS), les cours particuliers de natation satisfont également les exploitants qui peinent à répondre à la demande. Autrefois tue, cette activité parallèle s’avère aujourd’hui particulièrement cadrée au sein des collectivités qui l’acceptent.

En coulisses, certains parlaient à demi-mots, de « régimes spéciaux »… Longtemps, la discrétion a été de mise autour de ces maîtres-nageurs sauveteurs (MNS), agents de collectivités, qui proposent des cours particuliers de natation. En plus de leur temps de travail, donc. D’autant plus que des tensions pouvaient apparaître ici et là avec leurs collègues éducateurs sportifs « terrestres », pas forcément ouverts aux mêmes opportunités.

Mais aujourd’hui, le sujet émerge plus volontiers dans un contexte où « nos cours collectifs sont remplis et que la problématique de l’apprentissage de la natation est importante en France », resitue Alain Hamida, président de l’association Sport et Agglomérations (Asporta). Et pour cause, en 2021, une noyade accidentelle sur cinq (21%) a ...