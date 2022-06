Sécurité : une enquête nationale pour mieux connaître l’action intercommunale

Mutualisation

Publié le 16/06/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Les associations d'élus France Urbaine et Intercommunalités de France lancent une vaste enquête nationale auprès de leurs adhérents pour dresser un état des lieux des politiques de sécurité mises en œuvre à l'échelle intercommunale.

Votre intercommunalité a-t-elle mis en place une police intercommunale sur son territoire ? Votre intercommunalité est-elle dotée d’un CSU ? Existe-il un ou plusieurs conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur votre territoire intercommunal ?

Telles sont, parmi d’autres, les questions contenues dans le formulaire que France Urbaine et Intercommunalités de France (ex-AdCF) viennent d’adresser à leurs adhérents. Objectif : mieux connaître les actions actuelles et à venir des intercommunalités urbaines comme rurales en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Ces dernières s’engagent de manière très hétérogène : beaucoup laissent aux communes la responsabilité du travail de proximité, un certain nombre mettent désormais les questions de sécurité à leur agenda politique, d’autres agissent déjà, s’appuyant parfois sur une ingénierie propre et des services dédiés pour porter des politiques structurantes à l’échelle du bassin de vie », indiquent les deux associations d’élus, qui souhaitent dresser un état des lieux pour mesurer « la place que ces enjeux occupent au sein des projets de territoire ». Réponses attendues avant le 1er juillet 2022.

Une première enquête, conduite en 2013 par Intercommunalités de France en partenariat avec « La Gazette », suivie d’une seconde en 2018 avaient montré les réticences des maires à créer des polices intercommunales, malgré les nombreuses incitations gouvernementales et l’intérêt financier à mutualiser.