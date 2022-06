Numérique responsable : se mettre en ordre de marche pour la loi REEN

Empreinte environnementale du numérique

Publié le 17/06/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

A l’occasion d’un webinaire organisé par l’Ademe, il a été rappelé aux collectivités comment se préparer aux échéances de la loi REEN visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique. Zoom sur quelques briques essentielles à toute stratégie numérique responsable.

« Un certain nombre de collectivités sont engagées dans des démarches de numérique responsable depuis quelques années. Les collectivités ont un intérêt à appréhender ce qui est attendu d’elles par la loi REEN, mais aussi à en retirer des bénéfices puisque le numérique responsable offre un certain nombre d’avantages », a déclaré Eddy Poitrat, en charge de l’accompagnement des entreprises et des collectivités dans leurs démarches de transition écologique, à l’occasion d’un webinaire organisé mercredi 15 juin par la direction régionale Normandie de l’Ademe.

Cette loi, publiée au JO en novembre dernier mais dont le décret d’application n’a pas encore été publié, vise à contenir l’empreinte environnementale du numérique, actuellement responsable de 2% des gaz à effet de serre en France, mais qui pourrait atteindre les 7% d’ici 2040, en responsabilisant l’ensemble des acteurs, dont les collectivités. Le webinaire étant l’occasion de faire le point sur les échéances à venir et la manière de s’y préparer.

