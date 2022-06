Indicateurs et datas Prévention sécurité : comment ça marche ?

Publié le 16/06/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu prévention sécurité

Comment profitez au mieux du nouveau service "Indicateurs" de votre club ? Consultez notre tutoriel pour ne rien louper des avantages qu’offre votre abonnement.

Grâce au développement de la plateforme Open Data Gazette, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur la localisation, les raisons et conditions des accidents de la route… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs sécurité » sur la droite de la page d’accueil de votre Club Prévention Sécurité.

Ces outils d’évaluation et d’aide à la décision sont analysés à l’échelle communale, départementale, régionale, par strates de population…

Pour vous accompagner dans la prise en main de ce nouveau service, nous avons conçu ce guide utilisateur pour vous orienter dans vos recherches. Étape par Étape, il vous explique comment utiliser au mieux chaque bouton de l’interface numérique.

Téléchargez le tutoriel du Club Prévention sécurité.