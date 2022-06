Le Sénat réfléchit à une stratégie pour lutter contre les mégafeux

Sécurité civile

Publié le 15/06/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Au moment même où une partie de la France connaît un épisode de canicule, le Sénat s’est réuni, mercredi 15 juin, pour traiter de la question des mégafeux. Objectif : préparer une proposition de loi pour la rentrée.

Chiffres-clés C’est quoi un mégafeu ? Un mégafeu est un incendie hors normes déclenchant de très grands incendies, notamment des feux de forêt ravageant une très grande surface boisée. Cette appellation ne correspond toutefois à aucune définition scientifique. En France, on parle de mégafeu lorsque la surface touchée est de l'ordre minimal de 1 000 à 10 000 hectares.

Alors que depuis plusieurs semaines les incendies se multiplient dans le Gard, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et même la Seine-Maritime, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat ont tenu, mercredi 15 juin, une table ronde sur « la prévention des mégafeux et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque d’incendie » dans le cadre de la mission éponyme lancée le 10 mai.

« Il s’agit d’analyser nos politiques publique à l’aune du changement climatique, qui expose le territoire national à une augmentation du risque d’incendie, notamment dans les forêts, explique en préambule l’un des rapporteurs, Jean-François Longeot, président de la commission « aménagement ...