Canicule : que faire pour protéger la population ?

Climat et Santé

Publié le 15/06/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, Bonnes Pratique santé social, France

Depuis le 1er juin, le Plan national canicule est activé sur le territoire. Plusieurs dispositifs sont lancés pour venir en soutien des populations selon leur sensibilité, à tous les échelons territoriaux.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

1 – En quoi consiste la campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs ?

La campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs est activée par le ministère de la Santé et de la prévention entre le 1er juin et le 15 septembre, période avancée ou prolongée de quelques jours en fonction des conditions météorologiques.

Un dispositif national de vigilance météorologique avertit les pouvoirs publics et les populations dès lors que la mesure et la prévision des températures minimales et maximales sur trois jours consécutifs, comparées à des seuils départementaux prédéfinis, montrent un risque sanitaire pour la population.

Météo-France met à disposition en ligne une carte nationale de vigilance et un bulletin de suivi, réactualisés deux ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité, Club Santé Social, Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec les dossiers