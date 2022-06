Préserver la beauté de Paris, tout un programme !

Aménagement public

Publié le 15/06/2022 • Par Sophie Le Renard

C. C.

La ville de Paris met en œuvre un manifeste pour la beauté de Paris, un référentiel qui doit s’appliquer pour toute intervention dans l’espace public. Dans ce cadre, des actions qui concernent le mobilier urbain, les pistes cyclables, la végétation au pied des arbres ou la lutte contre les incivilités vont être déployées cette année.

L’esthétique de la Ville lumière connaîtrait-elle des ratés ? La municipalité parisienne vient de publier un document-cadre, appelé Manifeste pour la beauté de Paris, qui doit s’appliquer pour toute intervention dans l’espace public. « Il s’agit de concilier enjeux climatiques et conservation du patrimoine, dans une optique de qualité de vie pour les Parisiens et visiteurs. Cela va permettre que les espaces publics soient mieux respectés, et ainsi de rendre la ville plus belle », explique Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) à la ville de Paris.

Ce document porte sur les aménagements dans l’espace public, la voirie, la végétalisation, le mobilier urbain, mais aussi sur le bâti. Il comprend un référentiel d’actions destiné à l’administration parisienne sur l’architecture, le ...