L’action sociale, ce levier d’attractivité de plus en plus fort

Action sociale

Publié le 15/06/2022 • Par Claire Boulland • dans : France, Métier et carrière santé social, Toute l'actu RH

Avec, en toile de fond, la perte d'attractivité de la fonction publique territoriale, le Comité national d'action sociale a adopté, début juin, son nouveau projet associatif. Il contient une série de mesures qui, il l'espère, encouragera à rejoindre le monde local.

Le Cnas a bien été auditionné par la mission « Laurent-Icard-Desforges » dans le cadre du rapport sur l’attractivité de la fonction publique territoriale. Mais, étonnamment, l’action sociale n’y est pas identifiée comme un levier de plus en plus important en la matière. Pourtant, « il n’y a qu’à regarder les annonces de recrutement des collectivités, c’est un argument non négligeable pour attirer », soulève Frédéric Desmaisons, directeur général du Cnas.

Et les dernières données du comité national semblent le démontrer. Au 14 juin, 20 424 structures territoriales étaient adhérentes (+ 4,6 % par rapport à 2021) soit 848 418 agents bénéficiaires. Rien que depuis le 1er janvier, 386 collectivités et ...

