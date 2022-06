Dernière ligne droite pour la réforme de la publicité des actes﻿

L’article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 avait habilité le gouvernement à moderniser, simplifier et harmoniser les règles et les formalités de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités et de leurs groupements. C’est l’objet de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 que de procéder à cette réforme très attendue, tant les règles en ce domaine pouvaient sembler complexes.

Le décret n° 2021-1311 du même jour vient compléter les règles issues de l’ordonnance et toiletter les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales (CGCT) affectées par l’adoption de l’ordonnance. L’ensemble de ces nouvelles règles entrera en vigueur le 1er