On se retrouve pour notre point mensuel sur les actus territoriales, nationales et européennes. Avec un document à télécharger, une revue de presse institutionnelle consistante, et une sélection d'articles de la rédaction de la Gazette.fr pour connaître l'essentiel de l'actualité territoriale du mois de mai.

Culture générale – Les principales actus institutionnelles de mai

Notre revue de presse « Questions d’actualité » du mois (à télécharger) comprend cinq fiches :

les questions européennes, les questions économiques, les questions nationales, les débats de société et les actualités sociétales.

Le sommaire interactif de ce document autorise une consultation à la carte, suivant le programme de votre concours ou examen professionnel. N’hésitez pas à consulter le site web source de l’info (adresse en fin d’article) pour approfondir le sujet.

Parmi les principales actus de mai 2022, on retient notamment :

Guerre en Ukraine : les nouvelles sanctions contre la Russie ; la sécurité dans l’espace Schengen ; le respect de l’Etat de droit dans les pays de l’Union européenne ;un choc mondial sans précédent pour les produits de base ; le nouveau gouvernement Borne ; l’augmentation des infractions environnementales en France ; la perception des politiques sociales et de santé fin 2020 ; le rapport d’activité 2021 de la Cnil, sans oublier les rapports de la Cour des comptes (la loi de programmation militaire, les pôles d’équilibre territorial et rural, les financements de l’Etat pour l’Outre-mer) et la jurisprudence du Conseil d’Etat, avec un focus sur le référé laïcité.

Culture territoriale – Le Top 10 des articles de LaGazette.fr

Le saviez-vous ? Nombre d’épreuves écrites des concours consistent à rédiger une note, une synthèse ou un rapport, à partir d’un dossier remis aux candidats. Ce dernier comprend, entre autres, des articles de la presse spécialisée, dont un article de « La Gazette des communes et des collectivités territoriales ».

1. Apostolos Tzitzikostas : « Un lien plus fort entre l’Europe et les collectivités »

À l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai, les citoyens de la Conférence sur l’avenir de l’Europe présentent au Parlement européen, à Strasbourg, leurs 49 propositions pour renforcer l’Union européenne. Le président du Comité des régions, Apostolos Tzitzikostas (PPE, Grec) nous propose son analyse.

2. Ces chantiers qui vont opposer les ministres de Bercy aux collectivités

Pas de révolution à Bercy ! Bruno Le Maire est reconduit à l’Economie, aux Finances et désormais à la Souveraineté industrielle et numérique. Olivier Dussopt, devenu ministre du Travail, cède sa place du Budget au jeune Gabriel Attal et laisse Bercy sans ministre sensible aux sujets locaux.

3. Politiques culturelles : les grands dossiers qui attendent Rima Abdul-Malak

A peine arrivée Rue de Valois, la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, reçoit les desiderata des professionnels du secteur. De leur côté, les élus chargés de la culture sont déjà sur le pont pour défendre les politiques culturelles territoriales.

4. Les dossiers chauds du nouveau gouvernement Borne

Antoine Pellion, ex-chef du pôle « environnement » à Matignon, est nommé secrétaire général chargé de la Planification écologique. Un dossier essentiel pour les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, au même titre que la revalorisation de la fonction publique et la relance des fameux contrats de Cahors de maîtrise des dépenses de fonctionnement.

5. « Le conseiller territorial est une réforme à haut risque »

Entretien avec le directeur scientifique de la Fondation Res Publica. Benjamin Morel analyse les ressorts territoriaux du vote au second tour de la présidentielle.

6. Vers une réforme du financement du Grand Paris

La métropole parisienne n’a de grand que les ambitions que le législateur a souhaité lui donner. Après 5 années d’existence, l’Institut Paris Région dresse l’ état des lieux d’un dispositif financier complexe qui n’aide pas l’EPCI à prendre toute sa place, et qui montre un flou sur ses perspectives.

7. Les collectivités françaises résistent bien à la crise internationale, selon Moody’s

L’agence de notation Moody’s a publié une note sur l’impact de la guerre en Ukraine sur les finances des collectivités dans le monde. Le secteur public local français présente suffisamment de garanties pour résister à cette « crise », sauf si elle devait perdurer, notamment via ses effets inflationnistes.

8. Hausse des prix et pénuries : les collectivités s’arrachent les cheveux

Dans la restauration scolaire, la pénurie et la hausse des prix se font sentir, notamment, sur la volaille et les œufs. Mauvaise conjoncture ou effet d’aubaine : les prix flambent dans tous les secteurs. Un casse-tête pour les acheteurs publics, tiraillés entre la continuité du service, le soutien aux entreprises et l’obligation de contrôle.

9. Loi 3DS : un transfert des routes nationales financièrement avantageux pour l’Etat

L’Etat veut imposer 10 milliards d’économie aux collectivités locales sur les cinq années à venir. Dans le même temps, il propose le transfert des voies non concédées du domaine public routier national aux métropoles et départements (avec, le cas échéant, mise à disposition aux régions), à des conditions financières à son avantage.

10. Planification écologique : le plaidoyer de France Stratégie

Dans son rapport « Soutenabilités, orchestrer et planifier l’action publique », rendu public le 10 mai, l’organisme placé auprès du Premier ministre propose un retour à une planification « nouvelle génération ».

