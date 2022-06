Canicule : les consignes pour adapter le fonctionnement des écoles

Education

Publié le 15/06/2022

Face à la canicule annoncée, le ministère de l'Education nationale rappelle les consignes pour l'aménagement des lieux d'enseignement, et l'organisation des examens.

Nombre de collectivités se sont lancées dans des projets au long cours de débitumisation et végétalisation des cours d’écoles, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur, à l’image de Besançon, et son projet pilote mené dans une école, qui s’intègre dans une politique plus large.

Dans divers lieux de Besançon, des expérimentations contribuent au rafraichissement urbain

Au delà des cours de récréation, une majorité d’écoles et d’établissements scolaires ont de piètres performances énergétiques et ne sont pas adaptés pour faire face aux fortes chaleurs. Sans avoir de diagnostic consolidé au niveau national, le chef de projet bâti scolaire au ministère de l’Education nationale, Sidi Soilmi, estime à « environ 20 %, la part du parc de l’enseignement ...

