La prime à la performance collective ne fait pas recette

Rémunération

Publié le 22/06/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Créée en 2012, la prime d’intéressement à la performance collective des services est peu utilisée par les collectivités locales et marginalement pour améliorer la performance de leurs services. Elles s’en servent en première intention dans un souci égalitaire.

Taux de procédures écrites ou dématérialisées, présence aux formations, délai de réponse aux administrés, nombre de patrouilles à vélo ou de rencontres avec les commerçants… Depuis 2012, les employeurs territoriaux peuvent verser à leurs agents une prime en fonction de la réalisation d’objectifs assignés au service dans lequel ils travaillent. Grâce à la prime d’intéressement à la performance collective des ­services (PIPCS), le législateur espère « valoriser la performance des services et la qualité des prestations fournies aux administrés ». Espoir doublement déçu : peu de collectivités connaissent et utilisent cette prime et, lorsque c’est le cas, pas forcément dans l’esprit de la loi.

Zéro évaluation

Au dernier comptage effectué par le gouvernement, en 2017, une centaine de collectivités ou d’établissements avaient délibéré sur la PIPCS. Mais impossible de savoir combien l’avaient effectivement mise en œuvre, combien d’agents étaient concernés, et si cette prime avait amélioré les ...

