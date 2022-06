Les référendums locaux contre les éoliennes brassent du vent

Démocratie participative

Publié le 21/06/2022

En dépit des contraintes juridiques, plusieurs communes demandent à leurs habitants leur avis sur des projets éoliens.

Ecrit en lettres majuscules sur une banderole arrimée à un chapiteau à la toiture en toile, le message est clair : « ÉOLIENNES STOP MENSONGES. » Ce 8 juillet 2021, sur le parking de la salle récréative de Yèvres, village d’Eure-et-Loir d’un peu plus de 1 500 habitants, quelques dizaines de citoyens se sont réunis pour exprimer leur opposition à deux projets, qui visent à implanter six à huit éoliennes sur des terres agricoles adjacentes. Quelques minutes plus tôt, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité contre toute implantation d’éoliennes sur son territoire.

Cahier de doléances

Dès l’annonce de l’étude du projet, le 4 mars, l’équipe municipale a élaboré un calendrier de décisions et d’informations : réunions publiques, cahier de doléances présent en mairie ou réunions d’information entre élus et développeurs. Un agenda ponctué, le 12 décembre, par un référendum, au cours duquel les citoyens étaient amenés à se prononcer pour ou contre ces deux projets.

Nomeny en Meurthe-et-Moselle, Saulzoir dans le Nord, Bayonvillers dans la Somme… Ces derniers mois, plusieurs dizaines de municipalités ont choisi de soumettre la question de l’installation d’éoliennes sur leur territoire à un référendum, dont la plupart se concluent par un refus. A Yèvres, 694 votants, soit 47,96 % des inscrits, ont voté. Sur les 683 bulletins exprimés (cinq nuls et six blancs), 617 personnes ont voté contre le projet, soit 90,34 % des ­suffrages exprimés.

L’éolien jouit d’une popularité plus que contrastée en France. Selon une enquête de l’Ifop, publiée en novembre 2021, 72 % des interrogés estiment qu’il est source de pollution visuelle et sonore et 68 % que les éoliennes en mer sont nocives pour les oiseaux, les milieux marins ou la pêche.

Prévue pour 2027, l’installation d’éoliennes offshore à une dizaine de kilomètres du littoral dunkerquois suscite de vives tensions. Un temps évoquée, l’organisation d’un référendum local a été balayée en mai 2021 par Barbara ­Pompili. « On ne va pas commencer à demander un référendum à chaque fois qu’on a un projet qui est en cours d’achèvement », s’emportait la ministre de la Transition écologique de l’époque. « C’est un sujet tellement impactant et sociétal que nous voulions impérativement avoir l’avis de nos citoyens », justifie pour sa part Bruno Perry, maire (SE) de Yèvres.

Alors que la décision de l’installation d’un projet éolien incombe à la préfecture, ces référendums ne sont que consultatifs et n’ont aucune valeur légale. En août 2020, la ­commune de Puissalicon­ (1 400 hab., Hérault), désireuse d’organiser une consultation locale sur l’installation d’éolienne, a dû y renoncer suite à un recours déposé par une association locale. « Monsieur le préfet me demande aujourd’hui d’annuler ce rendez-vous citoyen. A défaut, selon ses dires, il saisira le juge administratif », détaillait le maire dans un ­communiqué de presse.

Avis de la population

Ni référendum ni consultation, stricto sensu, ces outils de démocratie locale sont à l’heure actuelle un ovni législatif. Analyste à l’Ifop, Paul Cébille suit avec minutie, par le biais des réseaux sociaux, chacun de ces projets. Plutôt que référendum ou consultation, il préfère employer le terme hybride de « consultations de type référendaire ». Des recours à l’avis de la population qui ne se concentrent pas sur l’éolien. « On a vu la même logique à Lyon autour de la construction d’une ligne de téléphérique, rappelle Paul Cébille. Les maires de Sainte-Foy-lès-Lyon et La ­Mulatière ont organisé des référendums locaux. Le projet ne relève pas de leur compétence, mais ces consultations permettent d’ajouter un élément au dossier. »

Malgré le flou législatif, les mairies continuent d’orchestrer leur référendum. L’une des dernières en date ? Arbois, dans le Jura, qui l’a planifié en novembre.