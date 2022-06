Services publics : Nice dématérialise son état civil

Dématérialisation

Publié le 15/06/2022 • Par Caroline Garcia • dans : France

D’ici à la fin de la semaine, les Niçois pourront déclarer les naissances, reconnaissances et décès directement sur le site internet de la ville. D’autres procédures dématérialisées suivront.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Déclarer une naissance depuis son smartphone sera possible à Nice, d’ici quelques jours. La ville dématérialise ses procédures d’état civil, notamment pour résorber les retards qu’elle accuse, à la suite de la crise sanitaire. « L’afflux de demandes de passeports et de cartes d’identité avant l’été a engorgé les services, ce qui nous a confortés dans la démarche de dématérialisation que nous avions déjà engagée », explique Monique Bailet, adjointe au maire de Nice déléguée à l’état civil.

Formulaires en ligne

Les Niçois pourront donc procéder à une pré-déclaration des naissances, des reconnaissances et des décès via un formulaire en ligne, puis transmettre les pièces justificatives nécessaires. Ils prendront enfin un rendez-vous pour signer cette fois-ci en personne leurs déclarations et retirer les actes demandés. D’ici un mois, les dossiers de mariage seront également dématérialisés.

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier