L’eau devient « la plus grande direction opérationnelle du CSTB »

En créant une nouvelle direction de l’eau, le CSTB montre la place particulière que représente aujourd’hui la gestion durable de l’eau dans le bâtiment. Maxime Roger, son nouveau directeur, revient sur ses principales missions et les liens qu’elle nouera avec les collectivités.

Quelle sera le périmètre de la direction de l’eau du CSTB ?

Cette nouvelle direction a été officiellement créée en janvier 2022. Elle fusionne les activités de recherche et développement sur l’eau de la direction Climatologie Aérodynamique Pollution Epuration avec les activités de certification de la direction Hydraulique et Equipements sanitaires. Elle devient ainsi la plus grande direction opérationnelle du CSTB avec près de 110 salariés situés sur deux sites, à Nantes et à Marne-La-Vallée. Son budget se montera à près de 17 millions d’euros par an.

Comment s’organise-t-elle ?

Nous avons cherché ...