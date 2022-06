Il faut sauver le soldat PETR !

Décentralisation

Publié le 14/06/2022 • Par Caroline Garcia • dans : A la une, France

Le référé cinglant de la Cour des comptes sur l’intérêt des pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) est très mal reçu dans ces structures souples, sans cesse sur la sellette.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans l’ouest des Bouches-du-Rhône, en 2016, trois intercommunalités regardent avec scepticisme la métropole marseillaise se constituer bruyamment à leurs frontières. Et quand il est question, l’année suivante, de la fusionner avec le conseil départemental, les trois voisines s’empressent de s’organiser en pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), celui du pays d’Arles­. « Les élus du territoire voulaient envoyer un signal fort à l’Etat, montrer leur capacité à s’organiser et se doter d’un outil facilitant la contractualisation », assure la directrice historique du pays, Christine Collange.

Sur ce vaste territoire de quelque 172 000 habitants, cet élan politique a créé une nouvelle dynamique portant l’ensemble vers un outil stratégique – le schéma de cohérence territoriale (Scot) ...