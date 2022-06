En Charente, un budget participatif dédié aux collégiens

Education

Publié le 21/06/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Dans le départemental de Charente, le budget participatif, soit un million d’euros, est dédié aux collèges privés et publics. Objectifs : sensibiliser les élèves au rôle de citoyen et améliorer le cadre de vie dans les collèges.

En Charente, le conseil départemental a décidé de consacrer son budget participatif, soit un million d’euros, aux collégiens privés et publics, afin de les sensibiliser à leur cadre de vie scolaire. Ce budget complémente les crédits existants de la direction de l’éducation et des directions ressources à destination des établissements scolaires. « L’enjeu est de permettre aux jeunes de construire des projets du début à la fin », annonce Nelly Vergez, vice-présidente chargée de la participation citoyenne. Chaque collège dépose entre un et trois projets et peut se voir accorder une subvention d’un montant maximum de 40 000 €. 45 collèges (38 publics et 7 privés) et 16 000 collégiens sont concernés.

Une méthode pour favoriser la participation

« Un budget participatif ...

